الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 تشرين الأول 2022 ساعة 19:17

"تحالف الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان" يثمن إجراءات القوات المسلحة

"تحالف الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان" يثمن إجراءات القوات المسلحة
وأكد التحالف في بيان له اليوم، أنه ينبغي على تحالف العدوان قراءة رسالة القوات المسلحة جيداً، ليعلم أن تحذيرات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، لتحالف العدوان ومرتزقته، جادة فالثروات اليمنية لم تعد مباحة للسرقة والنهب في الوقت الذي يرزح الشعب اليمني تحت معاناة اقتصادية خانقة.

وجدد البيان دعوة تحالف العدوان للاستجابة لشروط تمديد الهدنة كمطلب يخص كافة الشعب اليمني، وتتضمن في أولوياتها صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، ورفع الحصار الشامل عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء وإيقاف العدوان وسحب جنوده من كل أرض اليمن ومعالجة ملف الحرب وعدم التدخل في الشأن اليمني.
مصدر : وكالات
رقم : 1020546
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات
الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات
لماذا تتصارع الجماعات الإرهابية مع بعضها البعض في سوريا؟
لماذا تتصارع الجماعات الإرهابية مع بعضها البعض في سوريا؟
22 تشرين الأول 2022
تحرك "حزب الله" الفعال لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
تحرك "حزب الله" الفعال لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
22 تشرين الأول 2022
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
22 تشرين الأول 2022
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
22 تشرين الأول 2022
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
21 تشرين الأول 2022
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
21 تشرين الأول 2022
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
21 تشرين الأول 2022
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
21 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
20 تشرين الأول 2022
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
20 تشرين الأول 2022
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
20 تشرين الأول 2022
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
20 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة