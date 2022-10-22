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السبت 22 تشرين الأول 2022 ساعة 19:19

سلطنة عُمان.. ترتيبات لتعيين ولي العهد رسميا

سلطنة عُمان.. ترتيبات لتعيين ولي العهد رسميا
وقال الموقع في تقرير له نقلا عن مصادر رفض الكشف عن هويتها، بأن سلطان عُمان هيثم بن طارق عقد اجتماعا مؤخرا اجتماعا مع نجله “ذي يزين”، وشقيقيه السيد أسعد بن طارق والسيد شهاب بن طارق لترتيب التعيين الرسمي للسيد ذي يزين وليا للعهد.

وزعم الموقع في تقريره وجود أصوات لبعض كبار أسرة “آل سعيد” وأسرة “البوسعيدي” اقترحت تعيين السيد أسعد بن طارق وليًا للعهد.

يشار إلى أنه في سابقة تاريخية في السلطنة، قرر سلطان عمان هيثم بن طارق في كانون الثاني/يناير من العام الماضي إدخال تعديلات على آلية نقل الحكم وتعيين ولي العهد في السلطنة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وجاء مرسوم السلطان هيثم بن طارق بهذا الشأن، بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم التي تولاها في 11 كانون الثاني/يناير 2020.

وبناء على المرسوم السلطاني، أصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق ولياً للعهد في سلطنة عمان، حيث قضى المرسوم “بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة”.

ونص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة على أن نظام الحكم سلطاني وراثي بين الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة.

ويشغل السيد ذي يزن حاليا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب منذ تعيينه في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد، كما سبق وأن عمل سكرتيراً ثانياً في السفارة العُمانية لدى المملكة المتحدة.

ويحمل ذي يزن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، بالإضافة إلى إتمامه البرنامج التدريبي في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة في يوليو/تموز الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1020547
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