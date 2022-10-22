الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 تشرين الأول 2022 ساعة 19:20

مسلحون يستهدفون قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا

مسلحون يستهدفون قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
وأكدت مصادر محلية في دير الزور إن مسلحين مجهولين شنوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، هجوما بالأسلحة الخفيفة على أحد حقول النفط الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي وحماية المسلحين الموالين له، بالقرب من قاعدة (حقل العمر) النفطي الذي يتخذه الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له في الريف الشرقي للمحافظة.

وأكدت مصادر محلية أن “عددا من المسلحين يستقلون دراجات نارية، اشتبكوا مع عملاء حماية حقل (أبو نورة) النفطي ممن يعملون لدى الجيش الأمريكي لهذه الغاية”.

و(حقل العمر) هو أكبر حقول النفط في سوريا، ويتخذ منه جيش الاحتلال الأمريكي أكبر قواعده في البلاد، فيما (حقل أبو نورة) فهو أحد حقول النفط الفرعية الواقعة في محيط حقلي (العمر النفطي) و(كونيكو للغاز) اللذين يحتلهما الجيش الأمريكي.

وأوضحت المصادر: “فور الهجوم، قام طيران مسير تابع لقوات الاحتلال الأمريكي بمساندة عناصر حماية الحقل لرد الهجوم”.

وكشفت المصادر عن أن “القوة المهاجمة انسحبت من موقع الاشتباك دون خسائر، فيما لم يتسن معرفة ما إذا خلف الهجوم ضحايا من جهة عملاء حماية الحقل”.

ويمتلك جيش الاحتلال الأمريكي 28 قاعدة عسكرية معلنة شرقي سوريا، وهي تتخذ شكل الطوق المحكم الذي يحيط بمنابع النّفط والغاز السوري وأكبر حقولهما التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، كشفت وزارة النفط السورية عن أن “قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل”.

وينشط ضباط وجنود جيش الاحتلال الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.
رقم : 1020548
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات
الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات
لماذا تتصارع الجماعات الإرهابية مع بعضها البعض في سوريا؟
لماذا تتصارع الجماعات الإرهابية مع بعضها البعض في سوريا؟
22 تشرين الأول 2022
تحرك "حزب الله" الفعال لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
تحرك "حزب الله" الفعال لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
22 تشرين الأول 2022
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
22 تشرين الأول 2022
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
22 تشرين الأول 2022
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
21 تشرين الأول 2022
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
21 تشرين الأول 2022
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
21 تشرين الأول 2022
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
21 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
20 تشرين الأول 2022
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
20 تشرين الأول 2022
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
20 تشرين الأول 2022
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
20 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة