الرئيس المصري يشدد على ترشيد استخدام مياه «النيل»

ووجَّه السيسي بـ«الالتزام بالاستهلاك (الرشيد والآمن) للمياه الجوفية على امتداد مصر، للحفاظ على هذا المورد المائي المهم».



وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.



وتعتبر مصر من بين الدول التي تعاني ندرة المياه؛ حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب.