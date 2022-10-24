الجلسة الرابعة للنواب اللبناني اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية

وقالت مصادر صحفية: "لا نتائج متوقعة من الجلسة الرابعة لمجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لأنّ لا توافق حصل بعد، لا على رئيس توافقي ولا حتى على رئيس من لون واحد او مستقل إن وجِد".



وإن اكتمل نصاب جلسة اليوم فإنّ الأوراق البيض سيرتفع عددها، وربما نال المرشح ميشال معوض بضعة اصوات اضافية لا غير، فيما ستبقى اسماء بقية المرشحين مكتومة صوناً لها من الاحتراق، إلى حين نضوج طبخة التوافق على اي منها، والتي يبدو انّ موعدها قد يتجاوز موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 من الجاري. فيما لاحت في الأفق مؤشرات إلى احتمال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الكتل النيابية والسياسية إلى مؤتمر حوار، من اجل التوافق على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وذلك في حال تعذّر الاتفاق على الرئيس العتيد.



ولاحظت اوساط سياسية، انّ جلسات انتخاب رئيس الجمهورية اصبحت شبيهة بسحب اللوتو، وإذا مش الاثنين، الخميس. وقالت انّ دورات السحب الرئاسي ستطول على ما يبدو في انتظار الورقة الرابحة التي ستحمل جائزة الرئاسة الاولى إلى المرشح المناسب.