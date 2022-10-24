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الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 09:18

السودان..تدهور الأوضاع الإنسانية بإقليم النيل الأزرق ونداء الاستغاثة

السودان..تدهور الأوضاع الإنسانية بإقليم النيل الأزرق ونداء الاستغاثة
وقال الوزير ان هناك نحو (8) آلاف نازح حتي الآن جراء الأحداث الأخيرة التي تعرض لها الإقليم نتيجة لأعمال العنف المسلح.

وأضاف بالقول انهم بحاجة الي توفير قدر كبير من الغذاء والدواء بسبب تكدس الالاف بالمدارس عند مدينتي الدمازين والرصيرص.

بالمقابل دعا وزير الصحة بالاقليم الي توفير مجمل الاحتياجات الصحية بالإقليم وسط شح في المستشفيات والكوادر الطبية كاشفا عن الحاجة لطائرة بغرض اجلاء اعداد كبيرة من الجرجي بمنطقة ود الماحي للخرطوم..

فى وقت وصف فيه مسؤول الهلال الأحمر السوداني بالاقليم الوضع الصحى بالكارثى .

وكانت عاصمة الاقليم اليوم قد شهدت اضطرابات عنيفة حاصر خلالها محتجون رئاسة الحكومة الاقليمية بالدمازين مطالبين باقالة الحاكم حيث تم اضرام النار بامانة الحكومة . كما توجه بعض المحتجين الى رئاسة الفرقة الرابعة حيث تحدثت انباء عن اقتحام احد مخازن السلاح الا ان السلطات العسكرية سيطرت على الاوضاع وقامت بتفريق المحتجين .

وقال مصدر ان قيادة الجيش قامت باجلاء حاكم الاقليم من مقر اقامته الى مكان امن منذ صباح الامس .

وكان حاكم إقليم النيل الأزرق في وقت سابق قد أعلن حالة الطواري بالإقليم علي اثر تجدد الاقتتال بين كيانات أهلية.
مصدر : وكالات
رقم : 1020748
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