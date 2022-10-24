بدء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية

اسلام تايمز (لبنان) - بدأت جلسة مجلس النواب ،قبل الظهر اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس الجمهورية، مع تسجيل 6 غيابات هم النواب: حسن مراد، نديم الجميل، طوني فرنجية، الياس الخوري، زياد الحواط، وحسين الحاج حسن.