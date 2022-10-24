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الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 11:29
بدء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية
جلسة اليوم هي الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس جديد للبنان و التقديرات تشير الى عدم امكانية انتخاب رئيس بسبب خلافات بين الكتل النيابية.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1020772
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