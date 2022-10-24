الجيش السوري يستهدف ارهابيي سهل الغاب وريف إدلب

وقال المصدر: "استهدف الجيش السوري برمايات من مدفعيته الثقيلة، مواقع لمجموعات إرهابية من جبهة النصرة وحلفائه، في السرمانية والحميدية والعنكاوي بسهل الغاب الشمالي الغربي".



واضاف، جاء ذلك في وقت استهدفت الوحدات العاملة بريف إدلب، بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، نقاط تمركز الإرهابيين في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وسان ومجدليا ومعربليت وبينين والبارة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.



وفي حلب، افادت مصادر إعلامية معارضة، ان 3 صواريخ سقطت بالقرب من محيط قاعدة الجيش التركي في قرية كلجبرين بريف حلب الشمالي، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين "قسد" وما يسمى بـ"الجيش الوطني" الموالي للنظام التركي على محور مرعناز- إعزاز، ومحور مارع- حربل بريف حلب.



وكانت اشتباكات متبادلة بالرشاشات الثقيلة قد اندلعت أمس الاحد، بين الجيش السوري وجبهة النصرة على محاور كفرتعال وكفر عمة وتديل، في ريف حلب الغربي.



وأشارت المصادر إلى أن الجيش السوري قصف بقذائف الهاون تمركز المجموعات الإرهابية في محور كفر نوران غرب حلب، وذلك بالتزامن، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية، في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.