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الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 11:38

إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد

إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
وأوضحت الوكالة، إن "المعتقلين أجروا اتصالات مباشرة عبر الفيديو مع ضباط في الموساد وقاموا بحرق سيارات ومنازل تعود لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية وأرسلوا الفيديوهات إلى ضباط الموساد في مقابل المال، لكنهم فشلوا في اغتيال عناصر أمنية".
وأضافت إن "اعتقال هؤلاء الأشخاص العشرة تم اعتقالهم من خلال مراقبة استخباراتية، وكان نشاطهم الرئيسي تحديد قوات المخابرات الناشطة في القتال ضد تل أبيب في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران".
كما اتهم القضاء الإيراني المعتقلين بالعمل وفق توجيهات مباشرة من ضباط المخابرات في الموساد، بهدف جمع معلومات عن الدوائر الأمنية الإيرانية والحصول على معلومات من خلال خطفهم الضباط الإيرانيين.
وبحسب البيان "صدرت لائحة الاتهام في قضية هؤلاء الأشخاص وأحيلت إلى المحكمة العامة والثورية في أورميه عاصمة التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، ويجري النظر في القضية وفقًا للمعايير القانونية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة، فإن 4 من هؤلاء متهمون بالإفساد في الأرض وهي تهمة عقوبتها الإعدام وفق القانون الإيراني.
رقم : 1020774
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