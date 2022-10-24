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الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 13:01

الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية

الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
قال المتحدث باسم الخارجیة الایراني ناصر کنعاني، اليوم الاثنين، إن إيران تلتزم بالاتفاق النووي بشرط التزام الجانب الأميركي به، مضيفاً "الأمريكيون يكذبون وقد بعثوا رسائل إلى إلى بهدف إحياء الاتفاق النووي".
وأضاف خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي "الأميركيون يكذبون رسمياً، رسالة واشنطن الأخيرة التي تلقتها طهران هي الرغبة في مواصلة المفاوضات النووية".
ونفت الخارجية الأمريكية أمس الأحد أن تكون واشنطن قد بعثت برسالة إلى طهران تؤكد رغبتها في إحياء الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وجاء هذا النفي رد على تصريح لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم السبت الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "الأمريكيون يتصرفون بطريقة نفاق ويكذبون بشكل رسمي، وإذا قال الأمريكيون أن المفاوضات توقفت فلماذا يرسلون رسائل عبر الوسطاء؟ من الواضح أن أمريكا تريد العودة إلى الاتفاقية وعدم دفع تكاليفها".
واعتبر كنعاني إن ما قامت به أمريكا من دعم مباشر لأعمال الشغب الأخيرة (الاحتجاجات) هو تكرار للمواقف الخاطئة التي فعلوها مرات عديدة دون أن تؤتي ثمارها.
كما أكد كنعاني على أن مطالب إيران فيما يتعلق بخطة إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات هي "قانونية وواضحة ومنطقية"، وفق تعبيره.
وبين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إذا راهن الأميركيون على التطورات الداخلية في إيران، فهم مخطئون، والولايات المتحدة تقول أن المفاوضات قد توقفت فلماذا يرسلون رسائل عبر وسطاء ولماذا يرسلون رسائل للتحضير لاستئناف المفاوضات".
وتابع كنعاني: يريد الأميركيون العودة إلى الاتفاقية وعدم دفع تكاليف الاتفاقية، وتصرف الأميركيين في دعمهم المباشر للاضطرابات الأخيرة داخل إيران هو تكرار للسياسة الخاطئة التي يمارسونها منذ سنوات تجاه إيران والتي لم تسفر عن نتائج.
وهاجم الدبلوماسي الإيراني الحكومة البريطانية، معتبراً أن "تصرفها الأخير غير بناء"، وقال "الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير بناء تجاه التطورات الداخلية الإيرانية، وفيما يتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي، سنتخذ بالتأكيد إجراءات متبادلة ومتناسبة في الأيام المقبلة".
وأضاف "دعم الاضطرابات وانعدام الأمن والاستقرار في البلدان هو سلوك غير قانوني، وإنه دعم المشاغبين وخلق جو إعلامي ودعاية وإفساح المجال للتيارات التي لها تاريخ من الأنشطة الإرهابية، عمل غير مسؤول".
وتابع "بدأت أمريكا وأوروبا الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا بأفعالهم الاستفزازية والآن بنشر معلومات كاذبة يتهمون إيران بدعم جانب واحد من الصراع والحرب".
الأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
وعن آخر تطورات المفاوضات مع السعودية بشأن الجولات الخمس للحوار برعاية العراق، قال  المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، إن الأجواء الإقليمية باتت مهيأة لإجراء جولة مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية.
وقال كنعاني: نعتقد أن البلدين يتخذان خطوة جديدة في اتجاه تحسين العلاقات بين البلدين، وسيقدم البلدان المصالح المشتركة للبلدين والمصالح الإقليمية، وهناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين".
وأضاف كنعاني "نأمل أن تكون عملية الحوارات الإيجابية التي جرت من خلال عقد لقاءات جديدة في المجال السياسي سيأخذنا خطوة إلى الأمام".
وتابع كنعاني: بإمكان إيران والسعودية التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية".
وعند سؤاله عن إمكانية إرسال سفير إيراني جديد إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أجاب المتحدث باسم الخارجية "مع استقرار الظروف الأمنية في صنعاء فإن إيران ستتخذ قرارها حول إرسال سفيرها إلى اليمن".
واعتبر ناصر كنعاني إن "إرسال سفير إلى اليمن من أولويات الحكومة الإيرانية".
رقم : 1020776
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