ارجاء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب الرئيس ليوم الخميس

وانتهى فرز الأصوات في جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة في مجلس النّواب، وجاءت النّتائج على الشّكل الآتي: 50 ورقة بيضاء، 39 ميشال معوض، 13 لبنان الجديد، و 10 عصام خليفة، و2 ملغاة.



وبعد إتمام الدورة الأولى، رفع الرئيس بري الجلسة وحدد الخميس المقبل (عند الساعة الحادية عشرة ظهرًا) موعدًا لجلسة أخرى لانتخاب رئيس للجمهورية.



وقبيل بدء الجلسة، أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أننا "لن ندخل في لعبة حرق الأسماء وتضييع الوقت"، معتبرًا أن "من يعطّل هو من يصر على منطق التحدي وهناك فرق بين مجلس نيابي ومجلس حربي".



ولفت فضل الله إلى أنّ "لعبة النصاب تقوم بلعبها كل الكتل لأنها حق، ونحن لم ندخل بأسماء محددة حتى الاتفاق مع بقية الكتل على اسم موحد"، مؤكدًا أن "حزب الله حتى الساعة لم يتفق على اسم معين".



وقال: "إذا دعا الرئيس بري لجلسة حوار سنستجيب لها، ويدنا ممدودة للحوار مع كل المخلصين لهذا البلد"، مضيفًا أن "الإصرار على الاستفزاز والتحدي هو ما يعطّل البلد".