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الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 15:09

باقري: أخول الأتحاد الأوروبي صرف أموالي لشراء الفحم الحجري لمواطنيه

باقري: أخول الأتحاد الأوروبي صرف أموالي لشراء الفحم الحجري لمواطنيه
وردا على الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ضد إيران مؤخرا، أصدر اللواء محمد باقري اليوم الأحد بيانا جاء فيه: إن الاتحاد الأوروبي وقبل أربعة ايام وبسبب ما أسماه "إرسال الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا" وضع اسمي في قائمة الحظر.

وأضاف: وفي وقت سابق، وبتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قامت وزارة الخزانة الأميركية كذلك بوضع اسمي في قائمة حظرها.

وتابع: إن غضب اميركا وأذيالها أي الاتحاد الأوروبي، أمر مفهوم.. فمنذ انتصار الثورة الإسلامية، وضعت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في قائمة الحظر، ولكن قواتنا المسلحة حولت التهديد إلى فرصة.. فإذا كانوا يوما ما يمنعون حتى تزويد مقاتلينا بالأسلاك الشائكة، فاليوم أصبحوا يصطفون لشراء صواريخ إيران الدقيقة وطائراتها المسيرة.

وأكمل: في الحقيقة إن الأوروبيين هم الذين أصبحوا يواجهون مأزقا بسبب اتباعهم لسيدتهم أميركا، وأصيبوا بظاهرة "الحظر الذاتي" للحقيقة.

وأشار اللواء باقري إلى أن: هناك مثلا بالفارسية يقول "أعمى يقود أعمى آخر" أو حسب المثل الإنجليزي :The blind leading the blind.

وأردف: ولكنني لدي مقترح إنساني للاتحاد الأوروبي.. إنني أمنحهم الوكالة في تنفيذ الحظر الذي فرضوه، وهم مجازون بمصادرة جميع أموال وممتلكات اللواء محمد حسين باقري في المصارف أنحاء العالم وصرفها لشراء الفحم الحجري لمواطني أوروبا.. لأن أمامهم شتاء قاس.
رقم : 1020805
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