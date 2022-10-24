وزارة الصحة : 535 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في إيران

وعبر بيانها الصادر اليوم الإثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، 7 ملايين و 556 الفا و 632 اصابة، والوفيات 144 الفا و 548 حالة وفاة.



كما نوّه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و330 الفا و 668 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران لحد اليوم.



وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و 940 الاف و271 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.