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الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 15:19

جبهة العمل الاسلامي تشيد بمجاهدي الضفة الغربية

جبهة العمل الاسلامي تشيد بمجاهدي الضفة الغربية
وحيت الجبهة المقاومين الذين يسطّرون أروع الملاحم البطولية ويلقنون العدو دروساً قاسية جداً لم يتوقعها في يوم من الأيام وخصوصاً أنّ منفذيها الأشاوس والبواسل من الجيل الرابع والخامس المنتفض اليوم هو ما كان يتحدث المسؤولون عنه دائماً أنه الجيل الذي سينسى فلسطين والقضية، وسيلتفت إلى رغد الحياة بعيداً عن المطالبة أو حتى التفكير في كيفية استرجاع أرضه المسلوبة".

واعتبرت في بيان اليوم أن "المفاجأة الكبرى كانت من شباب القدس وجنين ونابلس وشعفاط وكل مدن الضفة الغربية أن كذّبوا أوهام وتوقعات الاحتلال الصهيوني الغاصب، وكانوا بالمرصاد له يومياً عن سبق اصرار وترصد، وها هم يضربون اليوم بقوة وينفذون عملياتهم البطولة الجريئة طعناً ودهساً وبالرصاص منغّصين حياة المحتلين الانجاس".

وأشادت "بعملية الطعن وعملية الدهس في القدس وعلى حاجز «ألياهو» قرب قلقيلية والتي أدّت إلى جرح جندي إصابة خطرة وإصابة آخر، ما يدل على توسيع نطاق العمليات الجهادية، وعلى تدفق نطاق العمليات الجهادية، وعلى تدفق المقاومين وتنوّع عملياتهم بشكل منقطع النظير".
مصدر : وكالات
رقم : 1020814
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