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الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 18:01

روسيا تعلن القضاء على 20 عسكريا أوكرانياً

روسيا تعلن القضاء على 20 عسكريا أوكرانياً

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أنه في اتجاه كوبيانسك حاولت القوات الأوكرانية مهاجمة مواقع القوات الروسية في بلدات بيرشوترافنيف وأورليانكا وبيريستوف في مقاطعة خاركوف، حيث تم تحييد أكثر من 25 جنديا أوكرانيا ودبابة وخمس ناقلات جند مدرعة وأربع شاحنات صغيرة.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية سعت لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه بلدة تشيرفونوبوفكا في لوغانسك، حيث تم التصدي للعدو عن طريق الضربات الجوية ونيران المدفعية والوحدات الدفاعية وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر تتراوح بين 20 و30 جنديًا أوكرانيًا ومركبتي مشاة قتالية.
كما أقدمت القوات الجوية الروسية على استهداف أربع مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة خاركوف ودافيدوف برود وأندريفكا في مقاطعة خيرسون وأولينيفكا في مقاطعة نيكولاييف.
كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية دفورتشنايا وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة في منطقة ياغودنيا في خاركوف وفي دونيتسك الشعبية في يوم واحد وذلك بحسب المصادر الروسية.
في السياق، أعلن قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى المزيد من التجنيد، وسيتم استدعاء جميع الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية.
وقال ماكسيموف في مقابلة مع قناة "تي إس إن" التلفزيونية إن "التعبئة ستستمر، هناك حاجة إلى المزيد من العناصر البشرية. يجب علينا زيادة إمكاناتنا، ونرى جميعا أن جيشنا ينفذ عمليات هجومية بثقة في مناطق معينة. بالطبع يجب أن يكون لدينا عدد أكبر من الأفراد".
تستمرّ الاتهامات الغربية لروسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في مهاجمة أهداف في أنحاء الأراضي الأوكرانية، في وقت أعلنت الإدارة التي نصبتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، اليوم الإثنين، تشكيل مليشيا محلية.
أكد الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز لا يظهران "أي رغبة" في المشاركة في وساطة في إطار مفاوضات السلام المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "في ما يتعلق بالسيدين ماكرون وشولتز، فإنهما في الفترة الأخيرة لم يظهرا أي رغبة في الاستماع لموقف الجانب الروسي والمشاركة في أي جهود وساطة".
سياسيا أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الإثنين، أنه دعا رسمياً، في اتصال هاتفي مع المدير العام لوكالة الطاقة الدولية رافاييل غروسي، الوكالة لإرسال خبراء على وجه السرعة إلى المنشآت السلمية في أوكرانيا.
وأضاف: "أوكرانيا كانت دائماً ولا تزال، شفافة. ليس لدينا ما نخفيه".
رقم : 1020825
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