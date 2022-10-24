الصفحات المنسوبة الى الحرس الثوري في الشبكات الاجتماعية مزورة

اسلام تايمز (ايران) - نفت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، وجود قنوات تابعة للحرس الثوري، معلنة انه ومثلما تم التأكيد عليه سابقا، فإن حرس الثورة الاسلامية ليس لديه اي قناة رسمية في الشبكات الاجتماعية.