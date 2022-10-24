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الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 18:03

الحكيم يدعو الكتل السياسية لدعم السوداني في تشكيل الحكومة

الحكيم يدعو الكتل السياسية لدعم السوداني في تشكيل الحكومة
وقال السيد الحكيم في بيان "فيما يترقب شعبنا الصابر الأبي بشغف ولادة الكابينة الحكومية الجديدة، نهيب بجميع الكتل السياسية دعم وإسناد ومعاضدة رئيس مجلس الوزراء المكلف وفريقه الوزاري في مهمته والوقوف معه في تشكيل حكومة الخدمة الوطنية".
ودعا السيد الحكيم وفق البيان" الجميع للتكاتف والتنازل لمصلحة العراق والعراقيين وتقديمها على جميع المصالح الأخرى ، كما نأمل من الحكومة القادمة بذل قصارى جهودها لحماية العراق وخدمة أبنائه وأن لا تدخر وسعا في مهمة إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية وزرع التفاؤل في نفوس أبناء شعبنا في المرحلة القادمة ".
وختم البيان"الإستفادة من تجارب المراحل السابقة لتجاوز الأخطاء والعمل على وضع المعالجات الحقيقية والواقعية ، فشعبنا اليوم لا يرضى إلا بحكومة خدمة وطنية تحقق ما يصبو له من تطلعات مشروعة".
 
رقم : 1020827
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