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الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 18:05

من هو ريشي سوناك رئیس وزراء بريطانيا الجديد؟

من هو ريشي سوناك رئیس وزراء بريطانيا الجديد؟
وجاء ذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أعلن أيضا أنه لن يترشح لزعامة الحزب.
وتولى سوناك منصب وزير المالية في حكومة بوريس جونسون في الفترة ما بين فبراير/شباط 2020 وحتى يوليو/تموز 2022.
من أصول آسيوية
وُلد سوناك في مدينة ساوثهامبتون عام 1980 لأبوين من أصل هندي هاجرا من شرق إفريقيا. وكان والده طبيبا عاما وكانت والدته تدير صيدليتها الخاصة.
وسيكون سوناك بذلك أول رئيس وزراء بريطاني من أصول آسيوية.
وتلقى سوناك تعليمه في مدرسة داخلية خاصة هي وينشستر كوليدج، ثم التحق بجامعة أكسفورد البريطانية وجامعة ستانفورد الأمريكية في كاليفورنيا.
والتقى في الولايات المتحدة بزوجته أكشاتا مورتي، وهي ابنة ملياردير هندي وقطب من أقطاب تكنولوجيا المعلومات. ولديهما، ابنتان.
ولم يعلق سوناك علنا على مقدار ثروته، لكن يقال إن حياته المهنية في مجال المال قبل دخول السياسة جعلت منه مليونيرا، بينما كان لا يزال في العشرينيات من عمره.
وتعرضت شؤون سوناك المالية هو وعائلته لتدقيق شديد هذا العام، كما ألقي الضوء على الوضع الضريبي لزوجته.
ويتزامن فوز سوناك بزعامة حزب المحافظين مع الاحتفال بـ"ديوالي" وهو مهرجان الأضواء الهندوسي.
وكان ريشي سوناك المرشح المفضل لخلافة رئيسه القديم بوريس جونسون رئيسا للوزراء بعد استقالته في يوليو/تموز.
لكنه فشل في إقناع أعضاء الحزب، الذين اختاروا ليز تراس في نهاية المطاف في سبتمبر/أيلول. واستقالة تراس بدورها في وقت سابق من الشهر الحالي.
وركز سوناك حملته خلال الصيف على قضية واحدة بشكل أساسي: وهي الحالة المتدهورة للاقتصاد البريطاني وخطته للتغلب عليها.
وفي أول خطابه قال سوناك : أولويتنا الأولى هي الاستقرار الاقتصادي ثم يمكننا النظر في تقديم تعهدات عام 2019
وذكر نواب برلمانيون عقب فوز سوناك أن الأخير يستبعد إجراء انتخابات عامة مبكرة
 
رقم : 1020829
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