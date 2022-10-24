أبرز التطورات على الساحة السورية 24-10-2022

وأوضحت المصادر أن الجيش السوري استهدف برمايات من مدفعيته الثقيلة، مواقع لمجموعات إرهابية من جبهة النصرة وحلفائه، في السرمانية والحميدية والعنكاوي بسهل الغاب الشمالي الغربي.



واضافت، جاء ذلك في وقت استهدفت الوحدات العاملة بريف إدلب، بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، نقاط تمركز الإرهابيين في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وسان ومجدليا ومعربليت وبينين والبارة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.



والى الشمال السوري في محافظة حلب، افادت مصادر إعلامية معارضة، ان 3 صواريخ سقطت بالقرب من محيط قاعدة الجيش التركي في قرية كلجبرين بريف حلب الشمالي، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين "قسد" وما يسمى بـ"الجيش الوطني" الموالي للنظام التركي على محور مرعناز- إعزاز، ومحور مارع- حربل بريف حلب.



وكانت اشتباكات متبادلة بالرشاشات الثقيلة قد اندلعت أمس الاحد، بين الجيش السوري وجبهة النصرة على محاور كفرتعال وكفر عمة وتديل، في ريف حلب الغربي.



وأشارت المصادر إلى أن الجيش السوري قصف بقذائف الهاون تمركز المجموعات الإرهابية في محور كفر نوران غرب حلب، وذلك بالتزامن، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية، في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.



وفي سياق متصل قال ناشطون ووسائل إعلام معارضة أن القوات التركية أنشأت خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية، نقاط عسكرية جديدة في ممري “دير بلوط” و”الغزاوية” اللذين يفصلان مناطق سيطرة المجموعات التابعة لما يسمى ب“الجيش الوطني” في شمال حلب، عن المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة بريفي إدلب وحلب الغربي.



ونشر ناشطون ومصادر متقاطعة، أمس السبت، صوراً لعمليات نقل كتل خرسانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و وصول عدد من الآليات العسكرية التركية والشاحنات المحملة بجنود وكتل إسمنتية كبيرة إلى معبري “الغزاوية” و”دير بلوط”، مساء أمس، حيث باشرت القوات التركية فور وصولها إلى المعبرين ببناء عدة نقاط عسكرية، مجهزة بكافة معدات الرصد والمراقبة.



ووفق المعلومات الواردة فإن القوات التركية تهدف من إنشاء النقاط الجديدة، إلى مراقبة تحركات مسلحي جبهة النصرة بين ريفي حلب الشمالي والغربي وريف إدلب، لناحية متابعة خروجهم من منطقة عفرين، وفق الاتفاق الذي كان أبرم قبل أيام بين أطراف صراع شمال حلب، ومنع أي مرور عكسي لمسلحي جبهة النصرة نحو المنطقة.



مصادر محلية من مدينة عفرين، قالت أن التحرك التركي الأخير جاء في ظل إصرار “الجولاني” على إبقاء عدد من مسلحيه داخل مدينة عفرين ولو بشكل سري، تحت مظلة ورايات المجموعات الاخرى المتحالفة معه والتابعة في الوقت ذاته لـ “الجيش الوطني”، وخاصة “حركة أحرار الشام”، الأمر الذي حدث بالفعل خلال اليومين الماضيين، لناحية رفع بعضٍ من دوريات “النصرة” رايات “الحركة” وإلصاقهم شعاراتها ورموزها على آلياتهم العسكرية الموجودة في مدينة عفرين.

