قطر تدعو لعدم إقحام السياسة في تجارة النفط والغاز

وأضاف الكعبي في تصريحات صحفية قبيل اجتماع لمنتدى الدول المصدرة للغاز في القاهرة، اليوم الاثنين، أنه "يتعين على الحكومات أن تدين التخريب والهجمات العسكرية على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء".

وتأتي تصريحات الكعبي في ظل الخلاف بين الرياض وواشنطن بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل ابتداء من نوفمبر المقبل، والتداعيات المستمرة للحرب الأوكرانية - الروسية على أسواق الطاقة، والعقوبات الغربية المفروضة على قطاع النفط والغاز الروسي.

وفي سياق قريب، بحث وزير الطاقة القطري مع نظيره المصري طارق الملا، اليوم، مشروعات التعاون المشترك والاستثمارات المصرية القطرية في مجال البترول والغاز .

وبحسب بيان وزارة الطاقة المصرية، فقد شهد اللقاء "استعراض الموقف الحالي للمشروعات التي يشارك فيها الجانب القطري في مصر، في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحرين الأحمر والمتوسط، أو في مجال تكرير البترول"، وأكدا "أهمية استمرار التنسيق والتعاون البناء بين الجانبين".

وسينطلق، غداً الثلاثاء، بالقاهرة الاجتماع الرابع والعشرون لوزراء منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، بمشاركة كل من مصر والجزائر وقطر وروسيا وإيران وغينيا الاستوائية وترينداد وتوباغو وفنزويلا ونيجيريا وبوليفيا كأعضاء بالمنتدى، ويشارك بصفة مراقب كل من الإمارات والعراق وماليزيا وأذربيجان وأنغولا وموزمبيق.

وسيبحث المنتدى أزمة إمدادات الطاقة العالمية، في ظل الحرب الأوكرانية الروسية المستمرة منذ فبراير الماضي، وسبل مواجهة تداعياتها.

