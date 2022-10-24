إصابة طفلين بقصف لمرتزقة العدوان على البيضاء اليمنية

وأفاد مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان بمنطقة الحد في يافع بمحافظة لحج، استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي منطقة عينة الأهلة بالسكان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.



وذكر المصدر أن القصف تسبب في إصابة الطفلين: منصر صالح أحمد معرج (15 عاماً)، وحسین محسن محمد معرج (17 عاماً)، حيث تم إسعافهما الى مستشفى البيضاء.



وتأتي هذه الجريمة في سياق جرائم مرتزقة العدوان بحق المدنيين في العديد من المحافظات في ظل صمت وتواطؤ أممي.



وفي السياق، أصيب مواطن بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان شمال مديرية الدريهمي في الحديدة.