روسيا: لم نخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

وكتب نيبيزيا في رسالة وزعها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "على خلفية الحملة الدعائية المعادية لروسيا التي تشنها الدول الغربية، نود أن نؤكد أن روسيا الاتحادية لم تكن تنوي ولا تنوي أبدا استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، ولم تتحدث القيادة الروسية ووزارة الدفاع أبدا عن إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا".



وصرح مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "تاس"، بأن روسيا دعت المجلس للانعقاد الثلاثاء 25 أكتوبر، لإطلاعه على معلومات تؤكد استعداد كييف لاستفزاز باستخدام "قنبلة قذرة" في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، واتهام روسيا بهذه الجريمة، لتأليب الرأي العام الدولي والروسي على السلطة الروسية.