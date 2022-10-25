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الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 ساعة 07:23

تفاصيل الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء

تفاصيل الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء
واضاف عيداللهيان في لقاء مع مدراء أعضاء اتحاد اوانا "OANA" : أعلنا بوضوح للدول الأوروبية الثلاث والجانب الأمريكي أننا لسنا مستعدين للسماح بفتح العديد من القضايا المزعومة التي لا أساس لها ضد إيران في الوكالة. نأمل الرد على الاتهامات بطريقة فنية في شكل خارطة طريق متفق عليها مع الوكالة.

وتابع : وفي نفس الوقت اتفقنا مع الجانب الأمريكي على تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين على أساس المفاوضات التي ستجرى. الأمريكيون عينوا ممثلهم من دولة ثالثة وقبل حوالي ثلاثة أسابيع اتفقنا على كيفية تبادل السجناء كخطوة إنسانية.
رقم : 1020896
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