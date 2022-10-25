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الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 ساعة 10:48

رئيسي: القرار بشأن الاتفاق النووي الآن بيد الأمريكيين

رئيسي: القرار بشأن الاتفاق النووي الآن بيد الأمريكيين
وقال رئيسي، لدى استقباله جمع من كبار مدراء وسائل الاعلام الدولية للدول الاعضاء في منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) ، تحدثنا، والآن يجب على الأمريكيين أن يقرروا. أما بشأن موضوع المفاوضات، فنحن نبحث عن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واضاف، ما تم توقيعه في هذا الاتفاق ارتبط مع الأسف بانتهاكات من قبل الأمريكيين. انسحبت أمريكا من الاتفاق ولم يفِ الأوروبيون بالتزاماتهم. إيران فقط هي التي أوفت بالتزاماتها.

ونوه رئيسي الى ان منظمة الطاقة الذرية اعلنت رسميًا 15 مرة أن أنشطتنا النووية لا يوجد فيها اي انحراف عن المسار.

واضاف، لن تكون هناك اي معادلة في المنطقة ما لم تقم الجمهورية الإسلامية بدور فيها.

وتابع رئيسي ان الحفاظ على استقلال الدول وهويتها خاصة في هذه المنطقة يأتي ضمن واجبات وسائل الاعلام.

وتابع اننا نشهد حاليا الهجوم على ثقافة الشعوب خاصة شعوب مستقلة اذ يريد الاعداء تجريد الدول من هويتها كي لا تبقى دولة مستقلة في العالم وفي المنطقة.

ولفت إلى ان وسائل الاعلام تضطلع بدور كبير امام هذه الهجمات كونها تتمتع بميزات تجعلها قادرة ان تمنح الناس املا من خلال التحلي بالمصداقية والعمل في زمن مناسب.

وأشار رئيسي الى ان الاغتيال يأتي في اشكال مختلفة بما فيها اغتيال الشخصية والاغتيال الاقتصادي، واضاف، ان فرض الحظر يعني الحرب العسكرية.
رقم : 1020946
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