هنية: جريمة الاحتلال في نابلس لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالا

وأضاف هنية ،في بيان اليوم الثلاثاء، تعليقًا على عدوان الاحتلال في نابلس، أن هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالًا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم.



وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار.



وأكد أن عرين الأسود قوة بحجم فلسطين، وستظل موئلًا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير والقادم أعظم.



واستشهد خمسة مواطنين بينهم قائد بمجموعات "عرين الأسود" وأصيب العشرات، الليلة، في اشتباكات عنيفة خلال عدوان صهيوني واسع في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وحسب وزارة الصحة؛ فإن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب 22 آخرون، بينهم 5 بحالة خطيرة.