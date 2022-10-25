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الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 ساعة 14:45

إسلامي: بدأنا توطين المفاعلات والوحدتان 2 و 3 من محطة بوشهر قيد التنفيذ

إسلامي: بدأنا توطين المفاعلات والوحدتان 2 و 3 من محطة بوشهر قيد التنفيذ
وقال اسلامي الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في مؤتمر لدراسة عملية الإشعاع في مجالات الصحة والزراعة والصناعة الى الوثيقة الاستراتيجية الشاملة في المجال النووي التي اعلنها رئيس الجمهورية، موضحا أنه تم البدء بالعمل لتحقيق هذه الوثيقة.

وأضاف قائلا: ان هذه الوثيقة تضم عدة محاور رئيسية بينها محور تنمية التقنية النووية لانتاج الكهرباء وذلك لأن الواجب الوطني يحتم علينا أن نقوم بخطوات اساسية للتقليل من انتاج الكاربون والتلوث الذي يؤدي الى تغييرات مناخية.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية أنه ومن اجل تحقيق أهداف هذه الوثيقة، فقد بادرنا الى الاستثمار في مجال إنتاج 10 آلاف ميغاواط من الطاقة النووية، ونعمل الآن على إنشاء الوحدتين 2 و 3 من محطة بوشهر النووية بطاقة 2000 ميغاواط.

وتابع قائلا: نعتزم أن نصبح قطبا لبناء محطات الطاقة النووية في العالم وزيادة كمية إنتاج الطاقة الكهروذرية في البلاد إلى حد كبير من خلال توسيع انشطتنا في هذا المجال.

واكد اسلامي بأن تحقيق هذا الهدف أمر ممكن حيث سيتم توفير الرساميل اللازمة لهذا المشروع، موضحا أنه نظرا للكفاءة العالية لمحطات الطاقة النووية، فسيتم تنفيذ هذه الخطة في العقدين المقبلين.
رقم : 1020981
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