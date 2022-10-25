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الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 ساعة 17:23

رئيس العراق يتسلم رسالة تهنئة من الرئيس الباكستاني

رئيس العراق يتسلم رسالة تهنئة من الرئيس الباكستاني
ونقلت رئاسة الجمهورية بيانا صحفيا تضمن ان السفير سلم رئيس الجمهورية، رسالة خطّية من الرئيس الباكستاني عارف علوي تضمنت التهاني والتبريكات إلى الرئيس بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية، متمنيا استمرار الشعب العراقي في مسيرة النهوض والبناء والتقدم رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العالم.
وعبّر الرئيس الباكستاني أيضاً عن أمله بتطوير العلاقات الثنائية والتاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وبما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للمشاعر الصادقة للرئيس الباكستاني، مؤكداً حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون البنّاء لتحقيق تطلعات وآمال الشعبين العراقي والباكستاني، وأهمية تنسيق الجهود وبما يحقق المصالح المشتركة ويرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
رقم : 1020990
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