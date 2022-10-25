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الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 ساعة 20:00

تبجحات 'غانتس ولابيد' ضد مجموعة 'عرين الأسود' في نابلس

تبجحات
وجاء ذلك بعد عملية الليلة التي أدت لإستشهاد أحد قادة المجموعة "وديع الحوح" و4 مواطنين آخرين.
وقال لابيد - كما نقلت عنه قناة 12 العبرية - "لن تردع [إسرائيل] أبدًا عن العمل من أجل أمنها وجزء من هذه المجموعة هم أشخاص من الذين حاولوا إيذائنا وفي اللحظة التي أضروا فيها بنا كان يجب عليهم أن يعرفوا أنه ستأتي اللحظة التي سينتهون فيها".
وأضاف :" تمت تصفية احد قادة عرين الأسود وعلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السيطرة على الميدان إذا أراد استقرار سلطته ".
من جانبه قال غانتس "لا توجد ولن تكون أي مدينة ملجأً (للإرهابيين) وسنواصل العمل ضد أي شخص يحاول إيذاء مواطني إسرائيلي حيثما ومتى لزم الأمر".
وأشارت بعض وسائل الإعلام العبرية الى أن رئيس أركان الجيش الصهيوني أفيف كوخافي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار أدارا العملية من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
 
رقم : 1021015
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