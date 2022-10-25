الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 ساعة 20:01

الأردن يدين العدوان والاقتحامات الصهيونية المستمرة للمدن الفلسطينية

الأردن يدين العدوان والاقتحامات الصهيونية المستمرة للمدن الفلسطينية
واستنكرت الخارجية الأردنية بشدة حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.
وحذرت الوزارة "من أن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف، وأن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير تتحمل "إسرائيل" مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار، ويقتل ما تبقى من أمل بفرص تحقيق السلام العادل وبجدوى العملية السلمية".
وأكدت ضرورة وقف كيان الإحتلال كل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض ما يسمى بـ"حل الدولتين" وفرص تحقيق السلام (التسوية).
وشددت على أهمية تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب الكيان الإسرائيلي، على أساس ما يسمى بـ"حل الدولتين"، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
 
رقم : 1021016
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
25 تشرين الأول 2022
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
25 تشرين الأول 2022
بيع ميناء قشن للإمارات.. هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة؟
بيع ميناء قشن للإمارات.. هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة؟
25 تشرين الأول 2022
الضفة الغربية عنوان المرحلة.. استنفار وذعرٌ إسرائيليّ
الضفة الغربية عنوان المرحلة.. استنفار وذعرٌ إسرائيليّ
25 تشرين الأول 2022
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
24 تشرين الأول 2022
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
24 تشرين الأول 2022
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟
24 تشرين الأول 2022
العلاقات السعودية الأمريكية على مفترق طرق
العلاقات السعودية الأمريكية على مفترق طرق
24 تشرين الأول 2022
العلاقات تتطور..هل طبعت السعودية تجاريا مع الكيان الاسرائيلي؟
العلاقات تتطور..هل طبعت السعودية تجاريا مع الكيان الاسرائيلي؟
24 تشرين الأول 2022
فشل وتخبط سعودي .. تصنيف حسب المصالح الأميركية والغربية
فشل وتخبط سعودي .. تصنيف حسب المصالح الأميركية والغربية
24 تشرين الأول 2022
موسم الرياض يتصدر المشهد.. ما الذي تخفيه الكواليس؟
موسم الرياض يتصدر المشهد.. ما الذي تخفيه الكواليس؟
24 تشرين الأول 2022
الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات
الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات
22 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟