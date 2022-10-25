بدران: 'شهداء نابلس' منارات للمقاومة على 'طريق التحرير'

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " حسام بدران، إنّ مدينة نابلس تمثل رافعة متقدمة للمقاومة الفلسطينية، وهي اليوم تعيد أمجادها في مقاومة الاحتلال، و"هذا عهدنا بها".

وشدد بدران في تصريح اليوم الثلاثاء على أن مجموعات "عرين الأسود" وعاء وطني مقاوم يمثل الفلسطينيين كافة.

وأضاف "في نابلس مدينة الشهداء والمآذن يوم عز رغم الألم، ومشهد فخر رغم الحزن، وصورة بطولة ونصر، مردفا أن "الشهداء هم منارات على طريق التحرير، والقدوة والنموذج للأجيال الصاعدة".

وشيعت حشود غفيرة ظهر اليوم الثلاثاء في أجواء غاضبة جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا فجرا خلال اقتحام إسرائيلي لمدينة نابلس.

والشهداء الخمسة هم القائد البارز في "عرين الأسود" وديع الحوح، وحمدي شرف، وحمدي القيم، وعلي عنتر، ومشعل بغدادي.

