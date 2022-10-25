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الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 ساعة 20:05

المدمرات الايرانية ستجهز بصواريخ كروز 'أبو مهدي'

المدمرات الايرانية ستجهز بصواريخ كروز
وقال الادميرال ايراني في تصريحات اليوم الثلاثاء ان صواريخ كروز "ابو مهدي" يمكنها اداء مهامها حتى في فضاء الحرب الالكترونية وقد اجتازت الاختبارات وان العدو ايضا يعلم بذلك وقد رأى التقييم في ساحة العمل والاستخدام.
واوضح الادميرال ايراني ان القدرات القتالية وقوة التدمير ومدى صاروخ كروز "ابومهدي" يعتبر عالي المستوى ونحن بصدد الوصول الى مدى اكبر في هذا المجال ايضا.
واضاف "القدرات الصاروخية للبحرية الايرانية من فئة صواريخ كروز قد تضاعفت وان المدمرات الايرانية ستجهز بـ 8 منصات لاطلاق صواريخ كروز بدلا من 4 منصات في الوقت الحالي".
وتابع الادميرال ايراني ان تزويد المدمرات بهذا العدد من منصات اطلاق صواريخ كروز سيبدأ قريبا لكنه اوضح بان مدمرة "سهند" تجوب البحار الان وهي مزودة بـ 8 منصات اطلاق لصواريخ كروز .
ونوه قائد القوات البحرية للجيش الايراني ان منظومات صواريخ "نواب" للدفاع الجوي متوسط المدى قد زودت بها مدمرة "سهند" كما تم تزويد هذه المدمرة بمنظومة دفاع نقطوية ومضادة للصواريخ ايضا وان بقية المدمرات ايضا ستجهز بهذا السلاح.
وفيما يتعلق بتحسين قدرات سلاح الغواصات لبحرية الجيش الايراني قال الادميرال ايراني ان هناك تطورا كبيرا في مجال اجهزة السونار للغواصات بالاستعانة بالشركات المعرفية ومتخصصين الشباب الايرانيين.
وفيما يتعلق بفرقاطة "شهداء كنارك" قال قائد القوات البحرية للجيش الايراني ان هذه الفرقاطة خضعت لاعادة تصميم وباتت لا تشبه صورتها الماضية وتحولت الى فرقاطة جديدة وان الجيل الجديد من هذه الفرقاطة مزود بقدرات جديدة واكثر تطورا وقد اجتازت مرحلة البناء وتخضع لعمليات التجهيز بالمعدات والمنظومات، موضحا ان هذه الفرقاطة زودت ايضا بصواريخ كروز.
واكد قائد قوات البحرية للجيش الايراني ان الخبراء المصنعين للسفن الحربية الايرانية لديهم نظرة استراتيجية وهم يأخذون بعين الاعتبار المتطلبات اللازمة لبناء اية سفينة حربية حتى لمدة 10 سنوات قادمة ايضا.
 
رقم : 1021020
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