ذكرى الحراك التشريني.. وتظاهرات خجولة في بغداد

وافادت مصادر من العاصمة العراقية بغداد بأن قوات الأمن قد انتشرت عند مداخل ساحة التحرير في وسط بغداد، واقامت الحواجز الاسمنتية. وقال مصدر امني إنه جرى أيضا إغلاق مدخل الشيخ عمر وجسري السنك والجمهورية وساحات الخلاني والطيران وغرناطة والنسور. وبحسب المراقبين فان هذه الاجراءات تمت لمنع الصدام بين المتظاهرين والقوات الامنية.



وفي هذا الصدد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية توجيهات إلى قوات الأمن بشأن التعامل مع المتظاهرين وتأمين الحماية اللازمة لهم. واكدت على منع استخدام الرصاص الحي وقنابل الدخان، مشددة على ان أي إجراء خلاف ذلك ستترب عليه محاسبة القادة والآمرين الذين يثبت استخدامهم الذخيرة الحية.



ويرى مراقبون بأن التظاهرات كانت متواضعة وليست بحجم التوقعات والدعوات التي وجهت لحشدها الا ان الملفت فيها كان وجود متظاهرين يحملون صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبالتالي فان هذه التظاهرات لم تكن لمحتجي تشرين فقط، بل لانصار التيار الصدري ايضا.



ويقول محللون بأن تلك التظارهات قد تزامنت مع إخفاق الكتل السياسية، منذ أكثر من عام، في الاتفاق على تشكيل حكومة عراقية جديدة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدها العراق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ولكن منذ اقل من شهر تم التوافق على انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق، وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، الذي تلقى إشارات إيجابية واضحة ودعما كاملا وحرية لاختيار تشكيلته الوزارية، التي ستضم مابين الثلاثة والعشرين والاربعة والعشرين حقيبة وزارية.



لكن الطريق امام السوداني لا يبدو انه معبدا لإعلان تشكيلته الوزارية كاملة غير منقوصة، خصوصا في ظل إصرار بعض الكتل السياسية مثل التيار الصدري على حل البرلمان وعدم تشكيل الحكومة والذهاب نحو انتخابات مبكرة، ما يجعل الجو السياسي العام في العراق غير واضح المعالم رغم بوادر الامل في ان تفضي مشاورات السوداني الى تشكيل حكومة توافقية للجميع.



يشار الى ان الاحتجاجات التشرينية الشعبية انطلقت في تشرين الأول سنة 2019، في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة.