طهران: نستعد لايفاد 5 ملايين زائر الى مراسم الاربعين في العام المقبل

جاء ذلك في الكلمة التي القاها أمام الاجتماع الـ 103 للجنة الاربعين المركزية الذي يعتبر الاجتماع ، مشيرا الى أن كل الاجهزة المعنية بهذا الخصوص دخلت مراسم اربعين العام الجاري بكل قواها.



وأشاد الوزير " وحيدي " بجهود العاملين في هذه الملحمة الثقافية العظيمة، وأكد أن العمل جار على قدم وساق للتخطيط لمراسم اربعين العام المقبل لاقامة هذه المراسم بالشكل الذي يليق بها.



وقال وزير الداخلية: لقد دخل هذا العام اكثر من 3 ملايين و500 الف زائر الى الاراضي العراقية، ويجب أن نخطط لزيارة حوالي 5 ملايين زائر في العام القادم.



وأكد أن الجهات المعنية الايرانية ستجري محادثات مع الحكومة العراقية الجديدة لتحديث الاتفاقيات بين البلدين من أجل رفاهية وراحة الزوار.