الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس



واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين منهم إياد النابلسي شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي، الذي استشهد قبل نحو شهرين بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، عقب محاصرته في أحد المنازل بالحارة الشرقية في البلدة القديمة بنابلس.



واعتقلت قوات الاحتلال يحيى مبروكة من منزله في الإسكان النمساوي بمدينة نابلس، وهو عم الشهيد أدهم مبروكة "الشيشاني"، إلى جانب اعتقال كريم ياسر قادوس من عراق بورين جنوب المدينة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة تقوع جنوب بيت لحم، وهما طلال العمور وسند طلال العمور، إضافة إلى اعتقال الفتى أيهم عناية والفتى وديع عناية من بلدة عزون شرق قلقيلة.



وطالت اعتقالات الاحتلال عبدو الرجبي وباسل معن النمورة من الخليل، والأسير المحرر محمود علاونة وأحمد ملايشة من بلدة جبع جنوب جنين.



وفي القدس المحتلة، نفذت قوات الاحتلال اعتقالات جديدة طالت مقدسيين، وهما أشرف برقان وكريم أبو جمل.



وتصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة تصاعدا كبيرا، فقد تم رصد 61 عملاً مقاومًا، تزامناً مع ارتقاء ستة أقمار من المقاومين الفلسطينيين في نابلس ورام الله فجر أمس.



وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات الفلسطيني “معطي”، فقد وقعت عملية طعن وسبع عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب تفجير عبوتين ناسفتين، والتصدي لثمانية اعتداءات للمستوطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.