الدوما الروسی: أوكرانيا لم تعد دولة بل مستعمرة أميركية

وكتب فولودين في "تلغرام": "أوكرانيا محتلة من قبل حلف الناتو، وأصبحت البلاد مستعمرة للولايات المتحدة"، مضيفاً أنّ "الأوامر تصدر لكييف من واشنطن. والقوات الأوكرانية يقودها البنتاغون".



كذلك، أشار فولودين إلى انهيار الاقتصاد في أوكرانيا، قائلاً إنّ "النظام المالي مدمّر"، وأنّ "نظام كييف لا يمكنه تنفيذ ضماناته الاجتماعية أمام مواطنيه، وخصوصاً دفع الأجور والرواتب بشكل مستقل".



وكشف رئيس مجلس الدوما أنّ الفائدة على ديون أوكرانيا التي "قد تتجاوز 100 مليار دولار، تتزايد كل يوم".



وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنّ "الولايات المتحدة أصبحت بالفعل طرفاً في النزاع في أوكرانيا".



وأمس الثلاثاء، قال المتحدث الصحافي لوزارة الدفاع الأميركية بات رايدر، في مؤتمر صحافي، إنّ "الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بمعلومات لدعم عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية".



وأضاف: "نتواصل بانتظام مع نظرائنا الأوكرانيين على مستويات متنوعة، ونفعل ذلك منذ فترة طويلة جداً، تعود إلى عام 2014".