انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في الجزائر

وذكرت وكالة "عمون"، أن الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات التحضيرية سيترأسه السفير الأردني لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة.



وستعقد الاجتماعات على مدار يومين، في المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائرية.



وخلال الاجتماعات، سيناقش المندوبون الدائمون جدول الأعمال المتعلق بقضايا العمل العربي المشترك.



وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أطلق شعارا للقمة تحت عنوان "لم الشمل العربي".



وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط قد زار الجزائر منذ أيام والتقى بالرئيس الجزائري، حيث جرى بحث كافة الأمور الخاصة، من أجل إخراجها على نحو يليق بهذا الحدث المهم.



وشهدت الزيارة استعراض الوضع العربي العام وأهم البنود المدرجة على جدول أعمال القمة.



ومن المقرر أن تعقد القمة العربية الـ31 والتي تستضيفها الجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.