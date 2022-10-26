دولة القانون: تم الاتفاق على تمرير نصف زائد واحد من كابينة السوداني

وقال الحيدري إن "التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيتم يوم غد الخميس، بعد اتفاق اغلبية الكتل السياسية على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة"، مبينا أنه "تم الاتفاق على تمرير نصف زائد واحد من الكابينة الوزارية".



وأضاف، أن "أربعة وزارات إلى خمسة ستبقى بدون وزير، وسيتولى السوداني تمشية أمورها اليومية لحين انتهاء اختيار لها"، مشيرا الى ان "السوداني أخذ وقته في اختيار المرشحين للوزارات، وتابع بنفسه عملية اختيار الشخصيات التي تتصف بالمهنية".



وكان القيادي في تحالف الفتح علي حسين قد أكد في وقت سابق، أن المعلومات المؤكدة لدينا انه مابين 17 الى 18 وزارة قد تم حسمها وبالتالي سيتم الإعلان عن عقد جلسة التصويت واما بقية الوزارات فان السوداني سيديرها بالوكالة لحين استكمالها.



وتقدم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، يوم أمس الاربعاء، بطلب رسمي لعقد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية، بعد اكمال اختيار المرشحين لاغلبية الوزارات.