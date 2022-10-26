الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 ساعة 14:29

طاجيكستان تتطلع إلى زيادة التعاون الطبي مع إيران

طاجيكستان تتطلع إلى زيادة التعاون الطبي مع إيران
​وقال عبدالله زادة خلال لقائه محافظ مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد "محمد هادي إيمانية"، إن إيران معروفة في العالم في مختلف المجالات وخاصة الطب، وتسعى طاجيكستان إلى تبادل الخبرات مع إيران في مجال العقاقير والعلوم الطبية، لافتا إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو تنمية التعاون الثنائي لتحسين صحة المواطنين.

وأشار عبدالله زادة إلى شيراز باعتبارها إحدى أهم المراكز الطبية في إيران والمنطقة، مضيفا: درس العديد من أطباء طاجيكستان في مدينة شيراز لتطوير الطب في مجال زراعة الأعضاء، وهم يخدمون حاليًا في وطنهم ونحن نحاول استغلال هذه الفرصة لزيادة التعاون.

من جانبه أعلن محافظ شيراز "محمد هادي إيمانية" خلال اللقاء استعداد المراكز الصحية في المحافظة لتقديم خدمات طبية للمتقدمين الطاجيك، قائلا: هناك طاقات كبيرة للسياحة الطبية في المحافظة.

وأكد أن الحكومة الإيرانية تنتهج سياسة حسن الجوار وإقامة علاقات وثيقة ومستمرة مع الدول الصديقة والمجاورة.

وأكد إيمانية على ضرورة تطوير العلاقات الطبية بين البلدين وتقديم خدمات التعليم الطبي وطب الأسنان والصيدلة، مرحبا بشعب طاجيكستان في هذا المجال.

وأعلن إيمانية عن استعداد المحافظة لتوفير البنية التحتية ومشاركة المستثمرين وحكومة طاجيكستان في مجال المعدات الطبية وإجراء مشاريع بحثية مشتركة، خاصة في مجال زراعة الأعضاء.

وطالب إيمانية بزيادة الرحلات المباشرة من طاجيكستان إلى شيراز تماشيا مع تطور السياحة العلاجية وصناعة السياحة قائلا: بالنظر إلى تاريخ التفاعلات بين الشعبين والمصالح المشتركة، فإننا مهتمون بتعزيز العلاقات الثنائية.
رقم : 1021141
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
26 تشرين الأول 2022
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
26 تشرين الأول 2022
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
26 تشرين الأول 2022
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
25 تشرين الأول 2022
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
25 تشرين الأول 2022
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
25 تشرين الأول 2022
بيع ميناء قشن للإمارات.. هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة؟
بيع ميناء قشن للإمارات.. هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة؟
25 تشرين الأول 2022
الضفة الغربية عنوان المرحلة.. استنفار وذعرٌ إسرائيليّ
الضفة الغربية عنوان المرحلة.. استنفار وذعرٌ إسرائيليّ
25 تشرين الأول 2022
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
24 تشرين الأول 2022
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
24 تشرين الأول 2022
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟
24 تشرين الأول 2022
العلاقات السعودية الأمريكية على مفترق طرق
العلاقات السعودية الأمريكية على مفترق طرق
24 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني