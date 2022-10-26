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الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 ساعة 16:34

رئيسي: تدخل الاجانب أدى دائما الى ايجاد مشاكل في المنطقة

رئيسي: تدخل الاجانب أدى دائما الى ايجاد مشاكل في المنطقة
جاء ذلك لدى استقباله قبل ظهر اليوم الاربعاء السفير الكويتي الجديد في طهران «بدر عبد الله المنیخ» الذي سلمه اوراق اعتماده، وأكد أن العلاقات بين ايران والكويت تقوم على اساس المعتقدات والثقافة والعلاقات العريقة.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: ان الامكانات الموجودة في كلا البلدين توفر الارضية لتعاون الجانبين في المجال الاقتصادي ورفع مستوى علاقاتهما التجارية الى عدة أضعاف من المستوى الحالي.

وأشار الرئيس " رئيسي " الى وقوف ايران الدائم الى جانب الدول الجارة في الايام العصيبة، واعتبر الحوار بين هذه الدول ورفع مستوى التعاون فيما بينهم أهم العوامل لحل المشاكل حيث أن تدخل الاجانب لن يحل مشاكل المنطقة فحسب، بل تدخلهم يؤدي الى زيادتها.

وشدد على أن الأعداء الذين حاولوا جهد امكانهم ايجاد شرخ في العلاقات بين دول المنطقة الا انهم أخفقوا في ذلك بسبب ارادة حكومات هذه الدول، لذا فإنهم يحاولون بمختلف الحيل وضع العراقيل في طريق التعاون الاقليمي الا انهم لن يفلحوا في ذلك أبدا.

بدوره أبلغ السفير الكويتي الجديد «بدر عبدالله المنیخ» رئيس الجمهورية في هذا اللقاء تحيات أمير بلاده وولي عهده، مؤكدا أن مهمته تكمن في المزيد من تعزيز العلاقات بين طهران والكويت وينوي فتح آفاق جديدة في طريق تطوير هذه العلاقات.

وأعلن دعم بلاده للسياسة المبدئية التي تعتمدها ايران التي تقوم على اساس الحوار، موضحا أنه على قناعة بأن السبيل الوحيد لازالة العراقيل الموجودة في المنطقة ورفع مستوى التعاون الاقليمي هو الحوار.
رقم : 1021156
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