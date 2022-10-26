عمران خان ينظم مسيرة احتجاجية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في باكستان

وقال خان للصحافيين في مدينة لاهور بشرق البلاد في أمس الثلاثاء: "نحن نسعى لثورة ناعمة"، مشيراً إلى أنّ "المسيرة ستكون سلميّة"، وتمثل الجولة الأخيرة من صراعه للإطاحة بما أسماه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف "المستوردة".



وأشار خان إلى أنه منفتح على الحوار، وعلى استعداد للسجن من أجل ما يؤمن به.



ووضعت السلطات في العاصمة خططاً لإحباط المسيرة، تشمل نشر مزيد من قوات مكافحة الشغب والقوات شبه النظامية، وإغلاق الطرق بأكثر من 500 حاوية شحن.



وتمكن خان من حشد أعداد كبيرة في المسيرات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة منذ الاطاحة به في تصويت بحجب الثقة في نيسان/أبريل الماضي.



وأعلنت لجنة قضائية تابعة للجنة الانتخابات العامة في باكستان، الجمعة الماضي، أنّ خان "غير مؤهّل للمشاركة في أي انتخابات" مقبلة أو تولي أي منصب سياسي لمدّة خمسة أعوام.



وقال محامي خان، عمران جوهر، إنّ "لجنة الانتخابات في باكستان أعلنت أنّ عمران خان متورّط في ممارسات فاسدة"، مضيفاً: "حالياً، سنطعن بذلك أمام محكمة إسلام آباد العليا".



جاء ذلك على الرغم من تحقيقه فوزاً مُهماً في الانتخابات الفرعية، حيث نال 6 من 8 مقاعد في الجمعية الوطنية.



وبعد حجب الثقة عنه في البرلمان، في نيسان/أبريل، يتطلع خان إلى خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2023.