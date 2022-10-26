أوجي: طهران مستعدة للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز

وأضاف أوجي على هامش الاجتماع الـ24 لوزراء النفط في منتدى الدول المصدرة للغاز: إننا مستعدون للتعاون مع الدول الأعضاء في المنتدى في جميع المجالات المتعلقة بالغاز بما فيها الاستثمار المشترك ومقايضة الغاز والتعاون في إطار العقود الغازية وتوسيع وتصدير الخدمات الفنية والهندسية ونقل التجارب وكذلك توسيع الموارد البشرية المتخصصة.



واجتمع أوجي مع عدد من وزراء المنتدى على هامش الاجتماع في لقائات ثنائية بمن فيهم نظيره المصري طارق الملا و وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف و وزيري الطاقة القطري والجزائري سعد الكعبي ومحمد عرقاب.



وتباحث أوجي خلال هذه اللقاءات حول تطورات سوق الغاز وتصدير الخدمات الفنية والهندسية وتجارة النفط ومشتقاته.



واستضافت العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء الاجتماع الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز .



وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء وهي ايران، ومصر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، إلى جانب آذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات كمراقبين.



ويستحوذ أعضاء المنتدى على 43% من إنتاج الغاز في العالم كما يمتلك 72 من مصادر الغاز.