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الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 ساعة 18:07

السعودية.. صدور ثلاثة أحكام إعدام جديدة

السعودية.. صدور ثلاثة أحكام إعدام جديدة
أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد في أحدث تغريدة له ان المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أصدرت ثلاثة أحكام إعدام جديدة. مشيرا الى انه أصبح مجموع المهددين بالإعدام في السعودية ما لا يقل عن ٥٠ شخصا.

هذا وكانت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية قد حذرت في وقت سابق، من مجزرة جديدة في السعودية. وحسب ما نقل "سعودي ليكس" أن اللجنة أبرزت في بيان لها، من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في “السعودية”، بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين.

وأشارت اللجنة إلى إصدار المحكمة أحكاماً بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الخروج في مسيرات سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن.

وأكدت اللجنة على أن صدور هذه الأحكام التعسّفية بشكل مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة ‎حقوق الإنسان وإلغاء حكم الاعدام.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان في العالم للتحرّك الجديّ والسريع، لوقف هذه المجزرة المتوقعة والانتهاكات الجسيمة لأرواح المواطنين بذرائع وتهم مختلفة، وهي تهم ملفقة وغير مستوفية للمعايير القانونية والحقوقية.
مصدر : وكالات
رقم : 1021167
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