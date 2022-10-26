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الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 ساعة 18:53

الصحة الايرانية: 170 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 170 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي اليوم الأربعاء: خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و557 ألفا و 24 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 38 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 331 ألفا و 45 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 130 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 559 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي اللقاحات المطعمة لغاية اليوم 154 مليونا و 954 ألفا و 745 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 325 ألفا و 891 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير هنالك في الوقت الحاضر 4 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 26 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 188 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 230 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
مصدر : وكالات
رقم : 1021182
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