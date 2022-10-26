الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 ساعة 20:18

محكمة عسكرية مصرية تؤجل النظر في طعن على إعدام 14 شخصا

محكمة عسكرية مصرية تؤجل النظر في طعن على إعدام 14 شخصا
وكانت النيابة العسكرية بالإسكندرية قد أحالت القضية 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، والمتهم فيها 59 مواطناً متهماً، من بينهم 41 متهماً محبوساً على ذمة القضية، على محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، التي كانت قد أصدرت بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2018 أحكاماً بإعدام 14 متهماً، منهم 10 متهمين حضورياً، وأحكاماً بالسجن المؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضورياً، وسجن خمسة متهمين 15 سنة، والحكم ببراءة اثنين متهمين، بالإضافة إلى سقوط التهم عن متهم لوفاته.

وكانت النيابة العسكرية بالإسكندرية قد أحالت القضية على محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية بعدما وجهت العديد من الاتهامات للمتهمين بارتكابهم عدداً من الجرائم، منها "الانضمام إلى جماعة محظورة والتي أنشئت على خلاف مواد الدستور والقانون وكان الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون وقلب نظام الحكم، واشتركوا في اتفاق جنائي وهو القتل العمد والشروع في القتل وتخريب وإضرام النيران بالممتلكات العامة وحيازة وإحراز مواد متفجرة بالإضافة إلى اتهامات أخرى".

"المتهمون جميعاً كانوا قد أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، خاصة بعدما تعرض المتهمون الواحد والأربعون المحبوسون على ذمة القضية للعديد من الانتهاكات والتجاوزات، التي تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، ومنها الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لفترات متفاوتة مختلفة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي. وقد اشتكى المتهمون من عدم تمكنهم من الالتقاء بمحاميهم كما ينص الدستور والقانون، وحرمانهم الحديث إلى المحامين"، حسبما أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

وطبقاً لرصد وتوثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لأحكام الإعدام على جميع مستويات التقاضي، منذ عام 2016 وحتى سبتمبر/أيلول عام 2022، فإنه بالنسبة إلى الإحالات على المفتي، شهد عام 2022 -حتى قبل انتهائه- العدد الأكبر من الأحكام الصادرة بإحالة أوراق متهمين على مفتي الجمهورية.

وبالنسبة إلى أحكام الإعدام الابتدائية الصادرة عن محاكم الجنايات المدنية، فقد شهد عام 2018 العدد الأكبر من الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات المدنية المختلفة، يليه عام 2022 الذي قد يتصدر المرتبة الأولى ما بين الأعوام المرصودة إذا استمرت محاكم الجنايات في التوسع في إصدار أحكام بالإعدام. وذلك حيث شهد عام 2022 حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، أحكاماً بالإعدام أصدرتها محاكم الجنايات ضد 455 شخصاً على ذمة 258 قضية، من ضمنها 8 قضايا ذات طبيعة سياسية.

أما بالنسبة إلى أحكام الإعدام التي أيدتها محكمة النقض، فقد ظل عام 2021 في الصدارة، حيث أيدت محكمة النقض خلال ذلك العام أحكام الإعدام الصادرة ضد 75 شخصاً على ذمة 29 قضية، من ضمنها 4 قضايا ذات طابع سياسي، حسب المبادرة.

وبالنسبة إلى تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2020، كانت منظومة العدالة في مصر قد نفّذت أكبر عدد من الإعدامات (في قضايا متنوعة) منذ بدأت بالتوسع في استخدام العقوبة في السنوات الخمس الأخيرة، طبقاً للمبادرة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً يفيد بأن مصر احتلت المرتبة الأولى عالمياً في إصدار أحكام الإعدام في 2021، والمرتبة الثالثة عالمياً في تنفيذ هذه الأحكام، في لحظة يتجه فيها العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو زيادة القيود على تنفيذها.
مصدر : وكالات
رقم : 1021197
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يعزي عوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
رئيسي يعزي عوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
26 تشرين الأول 2022
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
26 تشرين الأول 2022
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
26 تشرين الأول 2022
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
26 تشرين الأول 2022
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
25 تشرين الأول 2022
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
25 تشرين الأول 2022
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
25 تشرين الأول 2022
بيع ميناء قشن للإمارات.. هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة؟
بيع ميناء قشن للإمارات.. هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة؟
25 تشرين الأول 2022
الضفة الغربية عنوان المرحلة.. استنفار وذعرٌ إسرائيليّ
الضفة الغربية عنوان المرحلة.. استنفار وذعرٌ إسرائيليّ
25 تشرين الأول 2022
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
24 تشرين الأول 2022
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
24 تشرين الأول 2022
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟
24 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني