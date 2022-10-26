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الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 ساعة 20:33

ايران.. والارهاب يضرب مجددا المقامات الدينية

ايران.. والارهاب يضرب مجددا المقامات الدينية
وأكدت المصادر الأمنية أن مرتكب هذه الجريمة أو مرتكبيها هم جماعات تكفيرية وإرهابية غير إيرانية.. ومعنى ذلك أن أعداء إيران استغلوا أجواء المجتمع الملتهبة وانشغال القوى المسؤولة بتوفير الأمن وإعادة النظام إلى المجتمع، واختاروا ذلك كأنسب فرصة لمهاجمة الشعب الإيراني.

وفي هذا الصدد اشارت مصادر صحفية إلى أن "الأجهزة الأمنية تعمل على رصد المجموعات الإرهابية وملاحقتها، لا سيما المتعاملة مباشرة مع الموساد".

وأوضحت المصادر أن "المسلّحين دخلوا بسيارة إلى مدينة شيراز وفتحوا النار على الزوار والخدّام في المرقد الديني".

ونقل مصدر صحفي عن مصادر إيرانية أن "منفذي العملية الإرهابية على مزار شيراز هم إرهابيون متطرفون من جنسية غير إيرانية".

وفي سياق متصل روى أحد الزوار المتواجدين لحظة وقوع الهجوم الارهابي على ضريح السيد "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب غربي ايران.

وقال الزائر: "أثناء الآذان، سمعنا صوت صراخ النساء، وفجأة جاء منفذ العملية الارهابية أمام الرواق وبدأ بإطلاق النار من سلاح كلاشينكوف، ثم ذهب نحو الضريح وبدأ باطلاق النار العشوائي على المتواجدين هناك".

واكدت مصادر إن "منفذي الهجوم على ضريح شيراز الإرهابيين ليسوا مواطنين إيرانيين"، فيما أكّد قائد شرطة محافظة فارس، جنوب إيران أن "منفذ العملية الإرهابية في مزار شاه شراغ هو شخص واحد، وتمّ اعتقاله بعد إصابته".

وبدوره قال حبيبي قائد شرطة محافظة فارس إن الإرهابي الذي هاجم المرقد وفي الساعة 17:45 اليوم هو "شخص واحد" وتم اعتقاله بعد إصابته.

وفي تفاصيل العملية الإرهابية توجه الإرهابي إلى المقام بسيارة بيجو ودخل من بوابة "التاسع من دي" وأمطر خدم المقام وكذلك الزوار بوابل من الطلقات النارية.

وقال مصدر أمني إن منفذ الحادث الإرهابي هو عنصر وهابي تكفيري إرتكب هذه الجريمة الإرهابية مستغلا حالة انعدام الأمن الأخيرة في البلاد.

وفور وقوع الهجوم الإرهابي حضر المدعي العالم لمدينة شيراز والقوات الامنية في المكان من أجل التحقيق حول الهجوم.

وأكدت مصادر ايرانية بأن الامن الايراني يجري التحقيق مع منفذ الهجوم الإرهابي على ضريح شاهجراغ في شيراز.

ووفقاً لتقليد قديم، يذهب الكثير من أهالي شيراز إلى ضريح شاهجراغ للزيارة في ليالي الخميس ووقع هذا الهجوم الإرهابي في واحدة من أكثر الساعات ازدحاما في المقام.

ويضم ضريح "شاهجراغ" مراقد للأخوين أحمد ومحمد أبناء الإمام موسى الكاظم وشقيقي الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام.
رقم : 1021201
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