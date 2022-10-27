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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 11:55

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
وذكر "نادي الاسير الفلسطيني" ومصادر محلية انه تم اعتقال كل من:

١. أحمد علان- بيتونيا غرب رام الله

٢. أحمد فارس أبو زايد- عابود غرب رام الله

٣. علي الدين البرغوثي- عابود

٤. علاء الدين البرغوثي- عابود

٥. شادي الغليظ- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. محمد الغليظ- مخيم الجلزون

٧. براء عبد شلطف- عراق التايه قرب نابلس

٨. سلطان اللوز- نابلس

٩. أحمد عوني أبو الهيجا- اليامون غرب جنين

١٠. محمد فهمي بدوان- بدو شمال غرب القدس

١١. الفتى قاسم العلامي- بيت أمر شمال الخليل

١٢. نضال نصري- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١٣. أدهم جمال فراج- مخيم الدهيشة

١٤. أحمد الحداد- عناتا شرق القدس

١٦. الفتى محمود ماهر تركمان شقيق الشهيـ.د الأسيـ.ر محمد تركمان- الجفتلك شمال أريحا

١٧. مرشد محمد عوض- بيت أمر

١٨. أشرف علي صبارنة- بيت أمر

١٩. قاسم خالد العلامي- بيت أمر

٢٠. شريف زهدي عوض- بيت أمر

٢١. محمد زهدي عوض- بيت أمر

٢٢. محمد رفعت الصليبي- بيت أمر

٢٣. قيس محمد أبو ماريا- بيت أمر

٢٤. أبي يوسف أبو ماريا- بيت أمر

٢٥. مجد زهير مقبل- بيت أمر

٢٦. ثائر رجب البرغوثي- عابود
رقم : 1021289
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