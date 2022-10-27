جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اسلام تايمز (فلسطين) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،فجر اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت نحو 30 مواطنا، ومن بلدة بيت أمر تم اعتقال نحو 18 مواطنا.