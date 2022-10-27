الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 12:13

غانتس يلتقي الرئيس التركي في أنقرة

غانتس يلتقي الرئيس التركي في أنقرة
وذكرت صحيفة عبرية ،فجر اليوم الخميس، أن غانتس الذي يزور تركيا، حاليا، من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق من مساء اليوم، وبعده سيجري لقاء مماثلا مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن" لقاء غانتس وأكار سيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات كاملة، وذلك في دلالة واضحة على عودة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى مسارها ".

وبحسب ادعاء الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن اللقاء بين غانتس وإردوغان لم يكن مخططا له وتم بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه سيعقد في القصر الرئاسي.

من جانبها، كشفت الإذاعة العبرية الرسمية "كان"، عن مطالب، قالت إن غانتس، سيبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بضرورة توقف أنقرة عن إدانة "الأنشطة الأمنية الإسرائيلية بشكل دائم"، وذلك في إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أن استئناف العلاقات بين "إسرائيل" وتركيا يثير غضب قبرص واليونان، لكن "إسرائيل" ستبدي استعدادها خلال لقاء غانتس أكار للتوسط في أزمة الغاز بين الجانبين.

وأضافت الإذاعة "بعد قطيعة أمنية استمرت لأكثر من عقد تريد إسرائيل استئناف العلاقات الأمنية مع تركيا"، بيد أنها استبعدت حدوث أي تعاون أمني بين إسرائيل وتركيا في المدى القريب، وقالت إنه "لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الطرفين".
مصدر : وكالات
رقم : 1021295
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
رئيسي يعزي عوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
رئيسي يعزي عوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
26 تشرين الأول 2022
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
الوجه الآخر لموسم الرياض... تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين
26 تشرين الأول 2022
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
26 تشرين الأول 2022
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
26 تشرين الأول 2022
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل
26 تشرين الأول 2022
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
تحذيرات شديدة اللهجة من "أنصار الله" للصوص النفط اليمني
25 تشرين الأول 2022
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
بعد فشلها في إذکاء أعمال الشغب... الولايات المتحدة تناشد التفاوض مع إيران
25 تشرين الأول 2022
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
ما الذي كشفته الحرب الإعلامية الشرسة على إيران؟
25 تشرين الأول 2022
بيع ميناء قشن للإمارات.. هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة؟
بيع ميناء قشن للإمارات.. هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة؟
25 تشرين الأول 2022
الضفة الغربية عنوان المرحلة.. استنفار وذعرٌ إسرائيليّ
الضفة الغربية عنوان المرحلة.. استنفار وذعرٌ إسرائيليّ
25 تشرين الأول 2022
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
24 تشرين الأول 2022
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
24 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صندوق النقد الدولي... الاتحاد الأوروبي يغرق في خسائر الحرب الروسية - الأوكرانية
بالتزامن مع يوم المرأة الفلسطينية.. ماذا عن الأسيرات داخل سجون الكيان؟
تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع
غياب محمد بن سلمان من قمة الجزائر هرباً من الاعتراف بالفشل