غانتس يلتقي الرئيس التركي في أنقرة

وذكرت صحيفة عبرية ،فجر اليوم الخميس، أن غانتس الذي يزور تركيا، حاليا، من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق من مساء اليوم، وبعده سيجري لقاء مماثلا مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.



وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن" لقاء غانتس وأكار سيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات كاملة، وذلك في دلالة واضحة على عودة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى مسارها ".



وبحسب ادعاء الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن اللقاء بين غانتس وإردوغان لم يكن مخططا له وتم بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه سيعقد في القصر الرئاسي.



من جانبها، كشفت الإذاعة العبرية الرسمية "كان"، عن مطالب، قالت إن غانتس، سيبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بضرورة توقف أنقرة عن إدانة "الأنشطة الأمنية الإسرائيلية بشكل دائم"، وذلك في إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت أن استئناف العلاقات بين "إسرائيل" وتركيا يثير غضب قبرص واليونان، لكن "إسرائيل" ستبدي استعدادها خلال لقاء غانتس أكار للتوسط في أزمة الغاز بين الجانبين.



وأضافت الإذاعة "بعد قطيعة أمنية استمرت لأكثر من عقد تريد إسرائيل استئناف العلاقات الأمنية مع تركيا"، بيد أنها استبعدت حدوث أي تعاون أمني بين إسرائيل وتركيا في المدى القريب، وقالت إنه "لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الطرفين".