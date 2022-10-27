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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 12:52

غوتيريش يدين بشدة الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز

غوتيريش يدين بشدة الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
ونشرت الأمم المتحدة بيانا أدان فيه "بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم "شاهجراغ" (عليه السلام) في مدینة شيراز مرکز محافظة فارس جنوب البلاد.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة فی البیان على أن "مثل تلك الأعمال التي تستهدف المواقع الدينية مشينة"، مشيرا إلى ضرورة محاكمة مرتكبي الهجوم على المدنيين الذين يمارسون حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

وهاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 1021307
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