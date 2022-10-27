اللواء باقري: مثيرو الشغب هم الشركاء في الجريمة الارهابية في شيراز

وقدم اللواء باقري اليوم الخميس تعازيه لاسر شهداء الهجوم الارهابي في شيراز واكد ليلعم مثيرو الشغب الذين هم الشركاء في هذه الجريمة ان ضمان الامن والهدوء في البلاد والحفاظ على ارواح واموال الشعب الايراني العظيم يمثلان الخط الاحمر للقوات المسلحة المقتدرة المضحية بانفسها من اجل البلاد.



وتابع: شهدنا من جديد استشهاد واصابة عدد من الابرياء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز في ظروف تسودها الفتن التي اثارها ويقودها المثلث المشؤوم العبري- العربي- والغربي والاعدء اللدودون الذين يضمرون الشر لايران واستقلالها و دينها وتقاليدها.



واكد ان قوات الامن الايرانية سترد بحزم على الضالعين في هذه الجريمة معربا عن تمنياته للشفاء العاجل لجرحى هذا الهجوم الارهابي.



هاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.



وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.