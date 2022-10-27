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الخميس 27 تشرين الأول 2022 ساعة 15:30
في بيان بمناسبة جرمة "شاهجراغ" الارهابية ؛

قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد

قائد الثورة : منفذوا هذه الجريمة النكراء سينالون جزاءهم بالتاكيد
وفيما يلي نص بيان القائد :

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الجريمة النكراء في مرقد السيد أحمد بن موسى عليه السلام ، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، حزّت في النفوس وادمت القلوب. لاشك أن مرتكب هذه الجريمة المؤسفة أو مرتكبيها سيعاقبون، لكن ألم فقدان الأحباء وتدنيس مرقد أهل البيت عليهم السلام لن يعوض إلا بالبحث عن العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الفاجعة واتخاذ الإجراءات الحاسمة والحكيمة حيالها . يجب علينا جميعا التعامل مع العدو وعملائه الخونة أو الجاهلين والغافلين. بدءا من الأجهزة الأمنية والقضائية إلى النشطاء في مجال الفكر والاعلام وانتهاء بأبناء الشعب الأعزاء ، يجب أن يتحدوا ضد التيار الذي يستخفف بحياة الناس وأمنهم ومقدساتهم ولا يبالي بها . لاشك إن الشعب العزيز والمؤسسات المعنية ستتغلب على مؤامرة الأعداء الشريرة، إن شاء الله.

أقدم التعازي للعوائل الثكلى في هذه الحادثة ، ولأهل شيراز ، وللشعب الإيراني بأسره ، وأسال الله تعالى ان يمن بالشفاء على الجرحى .
السيد علي خامنئي
27 نوفمبر 2022
رقم : 1021322
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